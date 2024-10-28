بوتين: لدينا خيارات للرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، الأحد، إن وزارة الدفاع ستوفر مجموعة واسعة من خيارات الرد إذا تم السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى داخل روسيا.

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أنه يأمل أن يكون حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد استمع إلى تحذيره بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لقصف الأراضي الروسية.

وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب، خصوصاً الرئيس الأميركي جو بايدن، يخشى رد فعل روسيا.

وفشلت أوكرانيا في الحصول على إشارة واضحة من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال زيارته لكييف منذ أسبوع، تفيد بأن القيود المفروضة على استخدام الصواريخ الأميركية بعيدة المدى، سترفع للسماح لهم باستهداف عمق الأراضي الروسية.

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