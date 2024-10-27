شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: رسائل الرئيس السيسي تؤكد على أهمية التلاحم لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، رسالة للجميع بضرورة التكاتف والتلاحم لاستعادة روح انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح القطامى، أن نصر أكتوبر أصبح علامة فارقة فى التاريخ الحديث، وفى الذكرى الـ51 يسترجع المصريون هذه الملحمة الوطنية التي غيرت وجه التاريخ سواء التاريخ المصري والعالمي، وفي نفس الوقت ضرورة استعادة روح أكتوبر عبور التحديات الجديدة التي تواجه مصر، ولهذا ستظل روح أكتوبر حافزًا للأمة من أجل مواجهة الصعوبات وبناء مستقبل أفضل للشعوب المقبلة فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتحديات غير مسبوقة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على ضرورة التلاحم لعبور التحديات، والتأكيد طوال الوقت على أن الوحدة والتلاحم والوعى هم الأسلحة التى نستطيع بها أن نعبر ونتخطى التحديات الراهنة، خاصة وأن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وبناء الإنسان المصري، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.