واشنطن تحث طهران على «وقف دوامة القتال» بعد الضربات إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - حضت الولايات المتحدة إيران اليوم (السبت) على التوقف عن مهاجمة إسرائيل لكسر دوامة العنف بعدما شنت إسرائيل ضربات على إيران رداً على هجوم صاروخي واسع شنته طهران مطلع الشهر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت «نحث طهران على وقف هجماتها على إسرائيل لإنهاء دوامة القتال من دون مزيد من التصعيد».

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على إيران مستهدفاً قواعد عسكرية ومواقع صواريخ وأنظمة دفاعية أخرى في مناطق عدة من البلاد.

وأضاف سافيت أن «ردهم (الإسرائيليين) كان دفاعاً عن النفس وقد تجنب عمداً المناطق المأهولة وركز حصراً على أهداف عسكرية خلافاً لهجوم إيران على إسرائيل الذي استهدف أكثر مدينة إسرائيلية تعداداً للسكان».

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية مؤكداً أن «هدفنا هو في تسريع المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط».

وفي سياق متصل، جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن «وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد التزام الولايات المتحدة القوي بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها». وتحدث أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للحصول على أحدث المستجدات بشأن الغارات الإسرائيلية في إيران. وقال أوستن إن أميركا ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الأميركيين وإسرائيل والشركاء بمختلف أنحاء المنطقة ضد إيران والجماعات الإرهابية التي تدعمها طهران. وأضاف أوستن أن أميركا مصرة على «منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع الصراع في المنطقة».

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن وفريق الأمن القومي في البيت الأبيض عملوا مع «الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة لحثهم على القيام برد محدد الأهداف ومتناسب مع خطر متدنٍ لإلحاق أضرار مدنية». وقال المسؤول لصحافيين «ويبدو أن هذا ما حصل بالتحديد مما يظهر هذا المساء».

وأكد أن الرئيس بايدن شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «تصميم رد يسهم في ردع المزيد من الهجمات على إسرائيل مع خفضه مخاطر تصعيد إضافي، وهذا هو هدفنا».