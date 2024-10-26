المرصد الاوروبي للنزاهة: ادراج لبنان على القائمة الرمادية خبر مؤسف في ظل الحرب التي تشن عليه

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن ادراج منظمة العمل المالي لبنان على القائمة الرمادية هو خبر مؤسف، في ظل الحرب التي تشن عليه، ولو انه كان مرتقبا.
واشار المرصد الى أن على المسؤولين في الدولة اللبنانية استغنام الفرصة التي منحت لهم من قبل منظمة العمل المالي والتي قضت بمنح لبنان حتى العام ٢٠٢٦ عوضا عن ٢٠٢٥ لمعالجة القضايا التي أدت إلى ادراجه على القائمة الرمادية وأبرزها مكافحة الارهاب وغسل الاموال واستقلالية القضاء، مشيرا الى أن "طريقة إجراء المحاكمات أثبتت عدم قدرة على تحقيق الاهداف المطلوبة خصوصا وأنه ولم يتم تحقيق أي نتائج ملموسة في قضية الاختلاس وتبييض الاموال الملاحق بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".
وتخوف المرصد من أن تذهب الامور نحو الاسوأ اذا لم يتم القيام بأي خطوة جدية في تلك الملفات الحساسة المذكورة.
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