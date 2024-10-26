النشرة: الطيران الاسرائيلي نفذ سلسلة غارات على بعلبك وقرى القضاء بعد منتصف ليل أمس

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن سلسلة غارات بعد منتصف ليل أمس على مدينة بعلبك وقرى القضاء، مستهدفا منزلا في عمشكي على التلال المشرفة على مدينة بعلبك مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة.

وأغار الطيران على بلدة الأنصار المحاذية لبلدة دورس، بريتال، وضمن نطاق بلدة بوداي غرب بعلبك.