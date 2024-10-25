شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم متميز لمتوسطى الدخل.. الحكومة تتوسع فى مدارس المتفوقين واليابانية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية علي مستوي الجمهورية بما يشمل التوسع في إقامة مدارس "المتفوقين" و"النيل" و"اليابانية" مما يسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوي الخرجين.

جاء ذلك ضمن رؤيه متكاملة في البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026) لرفع كفاءة النظام التعليمي.

كما تسهدف الحكومة التوسع في تطبيق تجربة مدارس STEM بإعتبارها إحدي التجارب الناجحة التي تسهم في تعزيز الابتكار والابداع في العملية التعليمية من خلال التكامل بني العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.