تكريم عاهل بريطانيا في ساموا بمأدبة "خنزير" و"زعيم فخري"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: احتسى عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث شرابًا احتفاليًا وقُدِّم له خنزير لتناوله في وليمة خلال اليوم الأول من زيارته لساموا.

وتم وضع إكليل من الفاكهة المجففة حول عنق الملك "الذي ارتدى ملابس غير رسمية" وتم تكريمه لاحقًا بلقب جديد.

وعلى الرغم من المطر، كان الملك تشارلز في حالة معنوية جيدة وتمسك بمظلة بمقبض من الخيزران أثناء لقاء السكان المحليين.

وشارك الملك البريطاني البالغ من العمر 75 عامًا في حفل تقليدي، حيث أعدت ابنة رئيس دولة ساموا المشروب. وكما هي العادة، سكب الملك بضع قطرات قبل أن يشرب بعمق من كوب مصنوع من قشر جوز الهند.

سترة الملك

وكان يرتدي سترة قصيرة الأكمام بيضاء اللون وسروالًا من تصميمه الخاص.

وكانت السترة، التي تشبه قميص إيلي، وهو قميص قصير الأكمام يرتديه الرجال السامويون، من صنع شركة أندرسون وشيبرد، وتميزت بزخارف قماشية من مدرسة ساموا للفنون.

وأقيم الحفل في الجامعة الوطنية لجزيرة المحيط الهادئ في ساموا، وهي قاعة كبيرة مغطاة في الهواء الطلق مصنوعة من الخشب.

ويأتي الحفل، قبل اجتماع الكومنولث، حيث التقى الملك تشارلز بالسكان المحليين المشاركين في جهود إعادة التحريج في ساموا وحضر حفلًا تم فيه تعيينه زعيمًا فخريًا.

جثة خنزير

ووُضع إكليل من الفاكهة المجففة من شجرة الباندانوس حول عنق الملك في نهاية الطقوس، بينما تم منح الملكة كاميلا ترتيبًا من الزهور. كما تم منحهم مجموعة مختارة من الهدايا، بما في ذلك جثة خنزير للعيد.

وشاهد الحفل شيوخ القرية وكبار الشخصيات بما في ذلك رئيس وزراء ساموا أفيوغا فيامي نعومي ماتا آفا ووزير الخارجية ديفيد لامي.

وفي وقت لاحق، حث رئيس قرية مواتا الملك على "أخذ جزء صغير من ساموا" حيث جعله توي تاومياسينا أو ملك تاومياسينا.

وقال توفايونو لوباتي فواتاي "بمجرد حصوله على لقب توي تاومياسينا، نصبح أيضًا جزءًا منه وسيصبح مرتبطًا بشعبنا وأراضينا إلى الأبد".

إشادة بالملك

وأشاد الرئيس أيضًا بالملك لجهوده في تسليط الضوء على تغير المناخ، والذي تعد ساموا عرضة له بشكل خاص من خلال أحداث مثل الأعاصير والفيضانات والعواصف.

وقال "الملك هو المدافع المثالي عنا كأمة". وأضاف: "تغير المناخ حقيقي، وهو الآن ويجب أن نحث العالم على الاعتراف بمدى خطورته على دول مثل دولتنا".

وتأتي إقامة العائلة الملكية في ساموا بعد جولتهم القصيرة في أستراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قامت أحدى أعضاء مجلس الشيوخ بمقاطعة الملك بشكل مثير للجدل في البرلمان.