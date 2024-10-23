شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: كلمة الرئيس السيسى فى بريكس ركزت على إيجاد آليات لتمويل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس، عكست رؤية مصر الطموحة لتعزيز دورها في النظام العالمي، وذلك من خلال توجيه العديد من الرسائل الواضحة حول ضرورة إصلاح النظام الدولي، وتوفير آليات تمويل مبتكرة للدول النامية، ما يعزز من ترسيخ سبل وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي ركز في كلمته على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتمويل التنمية في الدول النامية، ما يعبر عن موقف الدولة المصرية في السعي إلى توفير حلول مستدامة لأزمة التمويل العالمي التي تواجه الدول النامية، وهذه الأزمة تعرقل النمو الاقتصادي والتنمية، وتزيد من معاناة الدول الفقيرة التي تجد نفسها في حالة دائمة من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية بشروط قاسية تجعل من الصعب تحقيق أي تقدم فعلي.

وأشار نائب رئيس كتلة الحوار، إلى تأكيد الرئيس السيسي أهمية إنشاء آليات جديدة وضمانات شاملة لإدارة الديون يعكس رغبة مصر في تغيير هذا الواقع، ويبرز التزامها بالعمل على تطوير آليات تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الدول النامية.

وأضاف زيدان، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس له أهمية استراتيجية كبرى، نظرا لشموله دولًا ذات اقتصادات ناشئة قوية مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا، ما يشكل نافذة مهمة لمصر على العالم، ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.