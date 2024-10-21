شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب إقليم في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، إقليم "مالوكو" بإندونيسيا.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال وقع على بعد 52 كيلومترًا من مدينة "لابوها" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.