شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحرب.. روسيا تسيطر على 56 معقلًا للجيش الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

قاذفات اللهب الثقيلة

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الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، إيفان بيجما، أن وحدات البنادق الآلية التابعة للمجموعة سيطرت على 56 معقلا للجيش الأوكراني كما دمرت محطة لخدمة "ستارلينك" للإنترنت.وقال بيجما إنه "نتيجة للعمليات النشطة، حسنت وحدات المشاة الآلية التابعة للمجموعة القتالية الغربية مواقعها على طول خط الجبهة وسيطرت على 56 معقلا للعدو".وبدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات، شنت الوحدات هجمات على القوة البشرية ومعدات وحدات من الألوية الميكانيكية 53 و63 و67 ولواء الدفاع الإقليمي 119 في مناطق نوفوليوبوفكا وتشيرفونا ديبروفا وجريجوروفكا.كما صدت الوحدات ثلاث هجمات مضادة شنتها وحدات هجومية، مما أدى إلى القضاء على نحو 30 مسلحا، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.وأوضح بيجما أيضا أنه خلال المعركة المضادة للبطاريات، دمرت وحدات المدفعية مدفع هاوتزر من طراز إم 198 ومدفعين من طراز إم 119 وإل 119 وستة أطقم مدافع هاون.