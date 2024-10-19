ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات "أكثر سهولة" بعد مقتل السنوار

اعتبر المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يجعل السلام في الشرق الأوسط "أكثر سهولة". واردف ترامب من ديترويت "أنا مسرور بأن "بيبي" قرر القيام بما كان ينبغي عليه القيام به"، في إشارة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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