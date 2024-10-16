شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. مقتل أكثر من 90 شخصًا إثر انفجار ناقلة بنزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأربعاء مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة 50 آخرين في نيجيريا، عقب انقلاب ناقلة بنزين، وانفجارها، في الوقت الذي هرع فيه العشرات إلى الناقلة لجمع البنزين المسكوب.

وقال المتحدث باسم الشرطة لاوان ادام إن الانفجار وقع بعد منتصف الليل في ولاية جيجاوا، عقب أن فقد سائق الناقلة السيطرة عليها أثناء سيرها على طريق سريع بالقرب من إحدى الحامعات.

وأضاف المتحدث" السكان كانوا يجمعون الوقود من الناقلة المنقلبة عندما انفجرت، مما أدى لوقوع حريق هائل أودى بحياة 94 شخصا على الفور".