ضياء رشوان: العلاقات المصرية السعودية ممتدة وقوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم للقاهرة ليست حدثا جديدا أو فريدا في العلاقات المصرية السعودية، التي هي علاقات ممتدة على المستوى الشعبي، فالعاملين المصريين في المملكة عددهم بمئات الآلاف والملايين منذ أزمنة طويلة، كما أن الأشقاء السعوديين من أسر وأهل مصريين عددهم أيضا ضخم.

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، على قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة منذ فترة طويلة، وفي العقود الأخيرة وتحديدا في العقد الأخير، منذ أن انتفض الشعب في 2013 ضد حكم جماعة الإخوان اتضح تماما كيف تكون علاقات الأشقاء وقت الخطر، وهذا كان وقت خطر ليس على مصر فقط ولكن الإقليم بأكمله.

وأشار إلى أن العلاقات في لحظات التحول المصيري يظهر أهميتها، والرئيس السيسي قال في أكثر من مناسبة أن مصر لن ولم تنسى مواقف الدول الشقيقة وعلى رأسها السعودية مع مصر في تلك الظروف الصعبة في هذا التوقيت.