وزارة التربية تنفي ما يتم تداوله عن رسالة منها للاهالي لمنع تجنيد أبنائهم في "حزب الله": موضوع مفبرك برمته

نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، من منشورات تتحدث عن رسالة لوزارة التربية إلى الأهالي لمنع تجنيد أبنائهم في حزب الله" .

وأشار المكتب إلى أن "هذا الموضوع مفبرك برمته ، وليس فيه أي شيء من الحقيقة" ، ودعا المواطنين إلى "عدم الأخذ بمثل هذه الاشاعات" ، واعدا ب"ملاحقة ناشريها قضائيا" .