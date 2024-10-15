نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، "كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، من منشورات تتحدث عن رسالة لوزارة التربية إلى الأهالي لمنع تجنيد أبنائهم في حزب الله" .
وأشار المكتب إلى أن "هذا الموضوع مفبرك برمته ، وليس فيه أي شيء من الحقيقة" ، ودعا المواطنين إلى "عدم الأخذ بمثل هذه الاشاعات" ، واعدا ب"ملاحقة ناشريها قضائيا" .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية تنفي ما يتم تداوله عن رسالة منها للاهالي لمنع تجنيد أبنائهم في "حزب الله": موضوع مفبرك برمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.