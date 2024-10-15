شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مصر والسعودية تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، هذه العلاقات التاريخية تشهد يوميا المزيد من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" العلاقة بين البلدين تشهد تاريخا طويلا، وتشهد توافقا في الرؤى واتفاقا في المواقف وتعاونا في الأزمات، صونا لأمن الأمة العربية ودفاعا عن الإقليم ومصالحه، وبحكم التقارب الشديد بين البلدين قيادة وشعبا تكونت عبر عقود لدى القاهرة والرياض رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الفترة الأخيرة التي تشهد فيها المنطقة أزمات غير مسبوقة، كادت تعصف بها لولا المواقف الجادة والرؤية الثاقبة والتنسيق المتواصل والثبات على المبدأ سواء في القاهرة أو الرياض، لافتا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد وزاري كبير للقاهرة، تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الزيارة يأتي في ظل ترقب واسع من الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الضخمة التي تعد ثاني أكبر الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد الإمارات، وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية على الأصعدة كافة.



