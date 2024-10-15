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دعوات أوروبية إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على «اليونيفيل»

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ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أصدرت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً، أمس، دعت فيه إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قواعد «اليونيفيل» في جنوب لبنان فوراً.
واعتبرت الدول الأربع أن «الهجمات المتعمدة ضد (اليونيفيل) تتعارض مع القانون الإنساني الدولي»، مؤكدة على «الدور الأساسي الذي تلعبه (اليونيفيل) في جنوب لبنان».  
وقالت بعثة «اليونيفيل» التي تضم مئات الجنود الأوروبيين، إنها تعرضت لهجمات متكررة من الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. 
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه لا يوجد أي بلد في الاتحاد يرغب في الانسحاب من قوة «اليونيفيل»، وهناك دعم كامل لها ولـ«الأونروا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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