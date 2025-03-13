شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية غانا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة جون دراماني ماهاما ، رئيس جمهورية غانا، في العاصمة أكرا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وغانا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، متمنين لغانا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية غانا ، معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف القطاعات، حيث أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أن التقدم المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وغانا يعكس الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع التعاون الثنائي لتحقيق المنافع المتبادلة.