أردوغان: إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط بل تعمل على توسيع النار في المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "إسرائيل لا تستهدف الاستقرار في فلسطين ولبنان فقط بل تعمل على توسيع النار في المنطقة".

وشدد أردوغان على انه "لا يمكننا تجاهل العدوان الإسرائيلي ونراقب الوضع عبر استخباراتنا بشأن خطوات إسرائيل تجاه بلادنا".