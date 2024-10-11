"حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو بمستعمرتَي كفرجلعادي وكفريوفال وغرب كريات شمونة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي؛ بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة، بصلية صاروخيّة".

وذكر الحزب في بيان ثالث، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 05:00، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال، بصلية صاروخيّة".