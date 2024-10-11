"حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو بمستعمرتَي كفرجلعادي وكفريوفال وغرب كريات شمونة

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي؛ بصلية صاروخيّة".
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 05:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي غرب كريات شمونة، بصلية صاروخيّة".
وذكر الحزب في بيان ثالث، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 05:00، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال، بصلية صاروخيّة".
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