ميقاتي: قررنا مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، "قررنا مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار".

وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم (1701) الخاص بلبنان، وعلى المجتمع الدولي إلزام العدو الإسرائيلي به".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، "متمسكون بحقنا في أرضنا وسيادتنا، وأن سلامة وأمن بلادنا أولويتنا"، موضحًا أن "حزب الله شريك في الحكومة وهو موافق على تطبيق القرار الأممي رقم 1701".

وتابع ميقاتي نأه تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن جهود وقف إطلاق النار، مضيفًا: "أكد بلينكن في اتصاله على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، جرم مستنكر من طرفنا".

وأوضح ميقاتي أن "600 مدرسة حكومية وخاصة في لبنان تؤوي آلاف النازحين، ويتم التخطيط لإنشاء مراكز إيواء جديدة".

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن "لبنان ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع و تنتهك سيادتنا أمام أعين العالم، مستقوية بالصمت المريب عن مجازرها".