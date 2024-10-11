مسؤولو أيرلندا يعلقون على مزاعم وجود "جاسوس روسي" في البرلمان

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جاسوس روسي

هوية الجاسوس المزعوم

الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إنه لم يجر إخطاره مطلقا بشأن وجود جاسوس مزعوم في البرلمان الأيرلندي.ويأتي ذلك بعد تقرير صدر يوم الأحد الماضي يفيد بأن المخابرات الروسية جندت سياسيا إيرلنديا للعمل كعميل خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).وذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أنه جرى استخدام "فخ إغواء" لتجنيد السياسي الملقب بالكوبالت بهدف تقويض العلاقات بين بريطانيا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.وكشفت الصحيفة أيضا أن الأجهزة العسكرية والأمنية الأيرلندية حددت هوية العميل المحتمل، الذي مازال موجودا في برلمان البلاد.وقال رئيس الوزراء سيمون هاريس إن أجهزة أمن الدولة تأخذ إدعاءات سعي روسيا للتأثير على عضو برلمان منتخب "بجدية بالغة"، في حين قال وزير النقل إيمون رايان إنه يجب الكشف عن هوية الجاسوس علنا.وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع مايكل مارتن، في حديثه أمام البرلمان الأيرلندي، اليوم الخميس، إنه لا يعرف هوية الجاسوس المزعوم.وردا على سؤال من زعيم حزب أونتو، بيدار توبين، قال مارتن إنه كان رئيسا للوزراء في تواريخ النشاط المزعوم المشار إليه، وقال إنه "لم يجر إخباره مطلقا ولم يتم إطلاعه على وجود جاسوس في البرلمان الأيرلندي".