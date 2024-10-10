عراقجي: محادثات مهمة مع وزير الخارجية القطري حول الوضع الإقليمي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه أجرى محادثات مهمة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حول الوضع الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي عُقد في الدوحة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح عراقجي أن كل من إيران وقطر لديهما اهتمامات ومصالح مشتركة تتطلب العمل معًا، مشددًا على ضرورة التعاون في مجالات متعددة. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تصعيدًا في العديد من الأزمات.

كما تناول الوزير الإيراني التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه التحديات بحاجة إلى معالجة عاجلة من خلال مشاورات وثيقة بين الدول المعنية. وأكد أن الجهود المشتركة ضرورية للتغلب على هذه الأزمات وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على دور قطر في دعم الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية. وعبّر عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإيران وللتعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

وفي ختام المؤتمر، أعرب عراقجي عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات الإيرانية القطرية، مؤكدًا أن الجانبين مصممان على تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مختلف المجالات. وأضاف أن الاجتماعات المستقبلية ستعزز من أواصر التعاون، وتساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.

تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة، مما يجعل من الضروري تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول شاملة للأزمات القائمة، وتعزيز التعاون بين الدول في سبيل تحقيق السلام والاستقرار.

كتائب القسام: تدمير سرية مشاة ميكانيكية إسرائيلية في كمين شرق مخيم جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أنها نجحت في تنفيذ كمين محكم ضد سرية مشاة ميكانيكية مؤللة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفقًا للبيان الصادر عن الكتائب، كانت سرية الاحتلال تتألف من 12 مركبة وشاحنة محملة بالجنود. وقد تم إعداد الكمين بعناية، حيث قامت عناصر من القسام بتفجير عبوات ناسفة استهدفت المركبات الإسرائيلية. بعد ذلك، أشار البيان إلى أن المجاهدين انقضوا على الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة.

وأضاف البيان أن جنود الاحتلال الذين نجوا من الكمين حاولوا الفرار باتجاه منزل مجاور، حيث تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد. وأكدت الكتائب أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، دون أن تقدم إحصاءات دقيقة عن الأعداد.

تأتي هذه العملية في إطار الرد على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، حيث تتعرض مناطق مختلفة من القطاع للقصف المتواصل. وأكدت كتائب القسام أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم ردع الاحتلال عن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أكدت الكتائب أن المقاومة ستبقى متماسكة وقادرة على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وأشارت إلى أنها ستواصل تنفيذ العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، ردًا على ما تصفه بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه التوتر على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث يتبادل الطرفان الهجمات، مما يثير مخاوف من تصعيد أكبر قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة