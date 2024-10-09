وزير الدفاع الاسرائيلي: الرد الإسرائيلي على إيران سيكون فتاكا ودقيقا ومفاجئا

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الرد على إيران بعد هجومها الصاروخي سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا". وأوضح غالانت في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية،بان "من يهاجمنا سيتعرض للأذى وسيدفع ثمنا. هجومنا سيكون مميتا ودقيقا وقبل كل اعتبار فتاكا، لن يفهموا ما حدث وكيف حدث، سيرون النتائج".

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