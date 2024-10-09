"حزب الله" نشر مشاهد إستطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في حيفا - الكرمل

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد إستطلاع جوي لقواعد ومقرات عسكرية ومرافق حيوية في منطقة حيفا - الكرمل عادت بها طائرات القوة الجوية في "المقاومة الإسلامية".

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