"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً عدد من القرى الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً وادي جيلو، مجدل سلم، برج قلاويه، جبشيت، شبعا، حبوش، عدلون، ديرقانون النهر، ديردغيا، عيتيت، زوطر الشرقية".

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