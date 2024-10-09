غارة اسرائيلية استهدفت مركزا تطوعيا للهيئة الصحية في وادي جيلو واستشهاد مسعفين واصابة اخرين

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف مركزا تطوعيا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في وادي جيلو، مما ادى الى استشهاد مسعفين واصابة عدد اخر . كما استهدف بلدتي مجدل سلم و قلاويه.

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