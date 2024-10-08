الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 105 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا على دفعتين

زعم الجيش الإسرائيلي أنّه "تمّ إطلاق نحو 105 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا، على دفعتين".
وكان قد أفاد الإسعاف الإسرائيلي بـ"إصابة شخص بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان على خليج حيفا".
بدوره، أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء، مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة".
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