وزير الخارجية الإيراني محذرًا إسرائيل:الهجوم على البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت إيران إسرائيل اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، من أي هجمات على أراضيها بعد أسبوع من إطلاق طهران وابلا من الصواريخ عليها مما أثار التوتر في الشرق الأوسط.

ووفق لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد انتقامي، محذرا إسرائيل من شن هجمات على بلاده.

بينما كثف الجيش الإسرائيلي الضغوط على حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، حيث قال في بيان له اليوم إنه قضى على قائد مقر حزب الله في ضربة في منطقة بيروت، وإذا تأكد ذلك، فإن مقتل سهيل حسين الحسيني سيكون نتيجة لاستراتيجية إسرائيل في توجيه ضربات موجعة لحزب الله وحليفته حركة حماس الفلسطينية.

وفي أكبر ضربة لحزب الله منذ عقود، قتلت إسرائيل زعيمه حسن نصر الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر الشهر الماضي.

مخاوف من ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط

وأثارت الهجمات المتبادلة مخاوف من انزلاق الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، وإيران إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط المنتج للنفط.

كما يتصاعد التوتر بين الخصمين اللدودين إيران وإسرائيل بعد سنوات من الحرب الخفية، وتحولت الاغتيالات إلى مواجهات مباشرة وضعت المنطقة على حافة الهاوية.

فيما تدرس إسرائيل خيارات الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته طهران الأسبوع الماضي، والذي جاء ردا على الضربات الإسرائيلية في لبنان.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن منشآت النفط الإيرانية قد تتعرض للضرب، وهو ما سيكون تصعيدا خطيرا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة الماضية، إنه سيفكر في بدائل لضرب حقول النفط الإيرانية لو كان في مكان إسرائيل، مضيفا أنه يعتقد أنها لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران.