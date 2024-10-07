في الذكرى الأولى للعدوان.. الأزهر يستعرض أبرز انتهاكات الاحتلال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

سلط مرصد الأزهر الضوء في تقرير له تزامنًا مع الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة والتي توافق السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

و شنَّ الكيان الصهيوني حرب إبادة مكتملة الأركان، خلّفت أرقامًا مرعبة تبيّن حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، نتيجة استخدام المحتل أسلحة محرمة دوليًا، وتعمُّده استهداف التجمعات السكانية ومراكز الإيواء وخيام النازحين والمدارس والمستشفيات ودور العبادة الإسلامية والمسيحية بأشد أنواع المتفجرات فتكًا.

ولعل الأرقام التالية تبيّن حجم المأساة التي عاشها أهلنا في غزة طوال عام كامل في ظل صمت عالمي مطبق:

• ارتكاب الاحتلال أكثر من 3,654 مجزرة ضد المدنيين في القطاع.

• بلغت حصيلة الشهداء نحو 41,870 شهيدًا (حتى تاريخه) وفقًا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، غالبيتهم من النساء والأطفال.

• تسجيل 10,000 مفقود ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات.

• الإمعان في جرائم الحرب بمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الجرحى والمصابين والمفقودين.

• استشهاد 16,927 طفلاً.

• استشهاد 171 رضيعًا في حرب الإبادة الجماعية.

• استشهاد 902 عائلة فلسطينية قُتل الاحتلال جميع أفرادها، فشُطبت من السجل المدني.

• استشهاد 63 طفلًا نتيجة المجاعة التي ضربت -وما زالت- غزة بأكملها، والشمال على وجه الخصوص.

• استشهاد 11,487 امرأة.

• استشهاد 986 فردًا من الطواقم الطبية.

• استشهاد 85 فردًا من الدفاع المدني.

• استشهاد 175 صحفيًا.

• استشهاد 520 فردًا تم انتشالهم من سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات.

• استهدف الاحتلال 187 مركزًا للإيواء؛ ما يعني أنه لا مكان آمن في غزة.

• وجود 25,973 طفلًا فلسطينيًا في غزة يعيشون دون الوالدين أو أحدهما.

• وصول 97,166 مصابًا وجريحًا إلى مستشفيات وزارة الصحة.

• تعرُّض 3,500 طفل للموت بسبب سوء التغذية.

• وجود 12,000 جريح بحاجة إلى السفر للعلاج خارج قطاع غزة.

• وجود 350,000 مريض بأمراض مزمنة في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

• اعتقال 5,000 مواطن من قطاع غزة خلال عام من حرب الإبادة.

• وصول عدد المهجّرين داخل القطاع إلى مليوني نازح في عام، وما زال التهجير مستمرًا.

• حرمان 785,000 طالب وطالبة من التعليم.

• إلقاء الاحتلال 85,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة.

• تدمير أكثر من ٨٥٪ من المنازل والمباني والبنى التحتية.

• تدمير 150,000 وحدة سكنية تدميرًا كاملاً.

• إخراج 34 مستشفى من الخدمة.

• إخراج 80 مركزًا صحيًا من الخدمة.

• تدمير الاحتلال 814 مسجدًا تدميرًا كليًا من أصل 1,245 مسجدًا في القطاع.

• تدمير ثلاث كنائس.

• تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية.

• وصول الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 35 مليار دولار.

وعلى الرغم من الألم الذي يعتصر القلوب، فإن مرصد الأزهر يؤكد أن هذه الدماء الزكية الطاهرة لم تذهب سُدى، وأن طريق الحرية واسترجاع الحقوق المسلوبة لابد له من ثمن، وأن الفلسطينيين لن يُهزموا لأنهم أصحاب حق صريح واضح، فمقاومة الاحتلال حق قانوني وإنساني وحضاري مكفول، وواجب ديني معلوم، بل إن صمودهم عامًا كاملًا أمام تلك الترسانة العسكرية الصهيونية المدعومة من العالم الغربي المنافق ليُعد معجزة بكل المقاييس.

ودعا المرصد العالم أجمع إلى استدراك ما فاته، وإنقاذ الإنسانية في غزة ولبنان، والانتصار لقيمة الإنسان وحقه في الحياة، ووضع حد لهذا الجنون الصهيوني الذي بات قاب قوسين أو أدنى لجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية واسعة، تأكل أمامها الأخضر واليابس، ويدفع ثمنها العالم بأكمله.