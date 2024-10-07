السجن المشدد 6 سنوات لشاب بتهمة الاتجار في السموم المخدرة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك الجبلاوي، وأشرف خلف الله، ومحمد صلاح العدوي، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقرية الدير الغربي بمركز قنا.

تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2024، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم حمدان. أ. ع. ج، البالغ من العمر 27 عامًا، تهمة حيازة كميات من الحشيش والهيروين والشابو بقصد الاتجار بدائرة مركز قنا، متخذًا المقابر وكرًا لتجارته.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم حال تواجده بمقابر قرية الدير الغربي بدائرة مركز قنا، وعُثر بحوزته على علبة بلاستيك بداخلها 31 كيسًا بلاستيكيًا بداخله مادة الشابو المخدر، وكيس بلاستيك بداخله الهيروين، وعلبة سجائر بداخلها 13 قطعة من جوهر الحشيش، بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وطلقتين.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار في المخدرات، والسجن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح ناري دون ترخيص.