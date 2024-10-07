بـ100 طائرة.. جيش الاحتلال يشن هجمات جوية في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي، عن تنفيذ طلعة جوية هجومية شملت 100 طائرة لسلاح الجو وأنه هاجم أكثر من 120 هدفا إرهابيا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.



وبحسب" روسيا اليوم"، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، شنت طائرات سلاح الجو اليوم طلعة جوية هجومية واسعة في جنوب لبنان حيث هاجمت المقاتلات بتوجيه استخباري دقيق خلال ساعة أكثر من 110 أهداف إرهابية لوحدات حزب الله ومنها أهداف تابعة للوحدات الجغرافية لجبهة الجنوب في حزب الله، أهداف قوة الرضوان ومنظومة الصواريخ والقذائف في جنوب لبنان.

وأضاف، "تضاف هذه الضربات إلى سلسلة الغارات الهادفة إلى تعميق الضربات التي تستهدف قدرات القيادة والسيطرة وإطلاق النيران في حزب الله بالإضافة إلى مساندة القوات البرية العاملة في تحقيق أهدافها".