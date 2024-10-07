بعد مرور عام على الحرب.. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم العدوان الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة بعد مرور عام على اندلاع الحرب والمواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال، والتي أدت إلى سقوط الالاف من الشهداء والمصابين.



وفي هذا الصدد، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في مدينة قلقيلية، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي في ظهره، خلال تواجده في شارع الواد، خلال اقتحامها المدينة، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي ووصفت حالته بالمستقرة.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي أحدهما إصابته وصفت بالحرجة، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفاد، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب المواطنين خلال مواجهات في مخيم العروب، ما تسبب بإصابة شابين أحدهما في ظهره، ووصفت مصادر طبية إصابته بالحرجة، والآخر في أطرافه السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، وقد عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت، واحتجزت عددا من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من المواطنين، بينهم أطفال، أثناء خروجهم من المسجد بعد أدائهم صلاة العشاء، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة يعبد، بمحافظة جنين.

وأفادت ،بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.