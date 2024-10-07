روسيا تدعو واشنطن وحلفاؤها بعدم اللعب بالنار

ياسر رشاد - القاهرة - قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو دعت واشنطن وحلفاءها إلى عدم اللعب بالنار، حتى لا يتم تدمير نظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.



وبحسب" روسيا اليوم"، أضافت زاخاروفا، "لا توجد قاعدة في القانون الدولي من شأنها أن تمنع دول الناتو من الرغبة في تحقيق "الهزيمة الاستراتيجية" المعلنة لروسيا، خاصة عندما نتحدث عن شكل الاستفزازات الكيميائية تحت الراية الزائفة والتي تم العمل عليها منذ سنوات في سوريا.

وذكرت، "نحذر واشنطن وحلفاءها من اللعب بالنار، حتى لا يتم تدمير نظام اتفاقية الأسلحة الكيميائية الذي تم بناؤه منذ عام 1997 بشكل كامل".

ووفقا لها، فإن البيانات المتعلقة بتفاعل نظام كييف مع المتطرفين في الشرق الأوسط وإفريقيا تثبت أن الإرهاب الكيميائي يشكل تهديدا حقيقيا صادرا عن الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ستواصل تحديد وإبلاغ المشاركين في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بحالات استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمواد الكيميائية السامة ضد العسكريين والمدنيين الروس، وكذلك بخطط المسلحين في كييف للقيام باستفزازات ضد المؤسسات الكيميائية في دونباس.

خلصت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستواصل روسيا إخبار المجتمع الدولي عن انتهاكات أوكرانيا لأحكام الاتفاقية والوضع الحقيقي في منطقة العمليات الخاصة، وسيتم معاقبة المسؤولين عن الجرائم التي تنطوي على استخدام المواد الكيميائية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف إنه وفقا لمعلومات من وزارة الدفاع الروسية، فإن أوكرانيا تستعد لاستفزاز واتهام روسيا باستخدام مواد كيميائية سامة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما أعلنت زاخاروفا عن الاستفزاز الوشيك، مشيرة إلى أن "المواد الواقعية المزعومة التي تم تصنيعها بالقرب من خط التماس القتالي، على غرار سوريا، سيتم نقلها إلى خبراء دوليين وصلوا على الفور إلى أوكرانيا".