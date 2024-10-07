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حزب الله: استهدفنا انتشاراً لقوات الاحتلال في تلة الطيحات بصلية صاروخية

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله، مساء اليوم الاثنين، انتشاراً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة.   

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من بعد ظهر يوم الاثنين 07-10-2024 انتشاراً لِقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة.   

وفي وقت سابق، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 07-10-2024 مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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