شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج وأمطار غزيرة.. كيف سيؤثر الإعصار "كيرك" على بريطانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يجلب الإعصار "كيرك" الثلوج إلى أجزاء من المملكة المتحدة مع اقتراب العاصفة من الفئة الرابعة.

وتضرب عاصفة من الرياح والأمطار بريطانيا خلال أيام، مع اشتداد قوتها عبر المحيط الأطلسي واقترابها من شمال غرب أوروبا.

ويبدأ الطقس المضطرب المحتمل في منتصف الأسبوع، مع تحذير مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية. طقس بريطانيا ومن المرجح أن تصبح اسكتلندا وأيرلندا الشمالية أكثر برودة بسرعة مع هطول الأمطار، على أن يتجه الطقس البارد وربما بعض الثلوج على الجبال الاسكتلندية تدريجيًا نحو الجنوب.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية أن مجموعة من الأمطار، التي قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، ستشكل جزءًا من يوم الأحد العاصف الذي يتسم بنوبات مشمسة وأمطار غزيرة ودرجات حرارة تصل إلى حوالي 18 درجة مئوية.

ويحافظ إعصار كيرك حاليًا على قوته من الفئة 4 في وسط شمال المحيط الأطلسي، وقال كريس بولمر، نائب رئيس الأرصاد الجوية البريطاني: "سيفقد كيرك فوق شمال المحيط الأطلسي وضعه كإعصار أوائل الأسبوع المقبل قبل أن يجتاح شمال غرب أوروبا".