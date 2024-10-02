شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تمدد غلق مجالها الجوي ترقبا لانتقام إسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت إيران غلق مجالها الجوي إذ إنها تتوقع ردًا إسرائيليًا عقب هجومها على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران، أنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية حتى الساعة الخامسة صباحًا (0130 بتوقيت جرينتش) غدا الخميس، للحفاظ على أمن الطيران.

وفي البداية، أغلقت إيران المجال الجوي فوق العاصمة طهران، إذ ألغت كل الرحلات الجوية حتى صباح اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت رشقة من الصواريخ على إسرائيل مساء أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول إن هجوم إيران جاء ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت إيران إن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) كانت أهداف الهجوم.