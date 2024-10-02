شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب في التصريحات.. متى سترد إسرائيل على الضربات الإيرانية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضاربت تصريحات المصادر الإعلامية والعسكرية الإسرائيلية بشأن موعد الرد على الضربات الصاروخية الإيرانية التي جرت اليوم الثلاثاء.

وتوقعت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن يحدث الرد الليلة، وقالت حسبما نقلت عنها قناة العربية: توقعات بشن إسرائيل ضربات في عدة مناطق في الشرق الأوسط الليلة.

كما نقلت العربية عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله: سنختار متى ستدفع إيران الثمن.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية: سنرد بشكل كبير على الهجوم الإيراني.

ولم يحدد المسؤولان موعد ولا كيفية الرد. خطط هجومية إسرائيلية

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن الهجوم الإيراني ستكون له تداعيات، مشددًا على أن لدى إسرائيل خططًا هجومية.

وأضاف: "سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والرد الإسرائيلي على إيران سيكون مختلفًا هذه المرة".