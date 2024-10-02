بايدن: ندعم بالكامل إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها وساجري اتصالا مع نتانياهو

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن باننا ندعم بالكامل إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها، وساجري اتصالا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. واوضح بايدن في مؤتمر صحفي، بان عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، ونجري مشاورات مع إسرائيل بشأن كيفية ردها. ولفت الى ان فريق الأمن القومي الأميركي على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين. واردف "بدعمنا دفاعات إسرائيل ويبدو أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالا".

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