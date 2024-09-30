شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ملايين الأشخاص دون كهرباء بسبب إعصار هيلين والان نبدء بالتفاصيل

تدمير بلدات

قطع إمدادات المياه العذبة

الدمام - شريف احمد - تهدد مياه الفيضانات بإلحاق مزيد من الأضرار في ولايتي جورجيا وساوث كارولينا.بينما يعاني جنوب الولايات المتحدة من آثار إعصار هيلين، وهي عاصفة تسببت في مقتل 64 شخصًا على الأقل، وتدمير منازل وترك ملايين الأشخاص دون كهرباء.ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هبوب العاصفة التالية من المناطق الاستوائية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وفي حين جرى استيعاب إعصار هيلين بالكامل في نظام طقس أكبر، ومرت أسوأ الأمطار، فإن مياه الفيضانات ما زالت تتدفق من الجبال إذ دمرت بلدات على طول الطريق، منها آشيفيل بولاية نورث كارولينا.وتسببت الفيضانات أيضًا في قطع إمدادات المياه العذبة عن السكان.وأبلغت هيئة مياه جرينفيل في ولاية تينيسي السكان، بأنها غير متأكدة من موعد إصلاح الأضرار.