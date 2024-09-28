استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال ثلاثة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف الاحتلال لمنطقة المواصي غرب مدينة رفح، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها لمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط