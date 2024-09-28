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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال ثلاثة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف الاحتلال لمنطقة المواصي غرب مدينة رفح، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها لمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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