الإمارات والولايات المتحدة.. الشراكة الشاملة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: شراكات في مختلف المجالات تعمق أواصر التعاون والتكامل بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.. هذه محصلة الزيارة التاريخية التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت دولة الإمارات، والولايات المتحدة، الثلاثاء، بياناً مشتركاُ بمناسبة الزيارة، أعقب لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجو بايدن الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض.

هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس دولة الإمارات إلى واشنطن، والاجتماع الثنائي هو الرابع بينهما في عهد إدارة بايدن - هاريس.

الشراكة في الأمن والدفاع

وخلال البيان، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس بايدن بالشراكة القوية في مجال الأمن والدفاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة وأكد الرئيس بايدن بقوة التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة والدفاع عن أراضيها، والعمل على تسهيل حصولها على القدرات اللازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها ضد التهديدات الخارجية.

وجددا التزامهما بالعلاقات الأمنية والعسكرية الثنائية القوية، وتوسيع التعاون في مجال الدفاع والأمن لتعزيز القدرات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك من خلال برنامج الشراكة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد الرئيسان تطابق رؤيتهما بشأن بناء منطقة مترابطة، تسودها أجواء السلام والتسامح والازدهار ، كما أوضحها الرئيس بايدن خلال اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي +3 في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022.

واستعرضا الإرث الحافل بالتعاون المشترك الذي يجمعهما في أوقات السلم والحرب، بما في ذلك دعم الإمارات للبعثات الأمريكية لمكافحة الإرهاب منذ الهجمات في نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، لردع التهديدات، وتخفيف النزاعات، وتقليل التوترات على الصعيد العالمي.

وأشار الرئيسان بشكل خاص إلى التعاون المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات في التحالف العالمي ضد داعش، وفي النزاعات السابقة في الصومال، البلقان، العراق، أفغانستان، وليبيا.

واستعرض الرئيسان المبادرات الجارية والاستثمارات في الأنظمة المتقدمة التي جعلت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أقوى الشركاء العسكريين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى وجود جدول حافل من التدريبات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأكدا أهمية تعزيز الجهود لمكافحة التهديدات الإقليمية، وتطوير مبادرات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري وجهود مكافحة القرصنة، وزيادة التعاون الأمني، واعتراض شحنات الأسلحة والتكنولوجيا غير القانونية.

وناقش الرئيسان سبل تعزيز الاستثمار في أنظمة الصناعة العسكرية الأمريكية، وأقرا بأن التعاون العسكري بين القوات المسلحة الإماراتية والولايات المتحدة يسهم في ضمان قابلية التشغيل المتبادل من خلال توفير مواد وخدمات صناعة الدفاع المتقدمة.

وقررا استكشاف فرص الاستثمار في أكثر الأنظمة الدفاعية تقدمًا والحفاظ على تبادل منتظم لتعميق الشراكة في مجال البحث والتطوير.

وأكد الرئيسان أهمية اتفاقية التعاون العسكري لعام 2017، كونها خطوة مهمة لكلا البلدين والتي أبرزت تعاونهما الحيوي وطويل الأمد في هزيمة الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التهديدات ضد مصالحهما المشتركة، بما في ذلك تمويل الإرهاب وأكدا أهمية الحوار العسكري المشترك السنوي باعتباره المنتدى الثنائي الأهم لتعزيز الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والإمارات، بما في ذلك مراجعة المصالح الأمنية المشتركة، ومناقشة الأهداف الاستراتيجية للعلاقات والتحديات في المنطقة، مثل الأمن البحري، مكافحة القرصنة، التعاون في مكافحة الإرهاب، وزيادة الوعي بالمجالات في الشرق الأوسط والمحيط الهندي وشرق أفريقيا.

وأشار الرئيسان إلى اعتراف مجلس الأمن الدولي خلال القرار 2686 بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز العنصري، ورهاب الأجانب، وأشكال التعصب ذات الصلة، والتمييز على أساس الجنس وأعمال التطرف يمكن أن تسهم جميعها في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

الإمارات شريك دفاعي رئيسي

وإيماناً بأهمية تعميق الشراكة الأمنية والتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والاهتمام المشترك في منع النزاعات وخفض التصعيد، أعلن الرئيس بايدن اليوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك دفاعي رئيسي للولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى الهند فقط.

يأتي هذا لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في مناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمحيط الهندي.

هذا التصنيف الفريد كشريك دفاعي رئيسي سيؤدي إلى تعاون ثنائي غير مسبوق من خلال التدريب المشترك والمناورات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للولايات المتحدة ودولة الإمارات والهند، إضافة إلى الشركاء العسكريين المشتركين الآخرين، لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق والمستمر بين القوات العسكرية لبلديهما.

شركاء في شرق أوسط مستقر

شدد الرئيسان على أهمية الوصول إلى حل سلمي بشأن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وناقش الرئيسان التهديدات المستمرة والناشئة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع..وجددا التزامهما بإنفاذ القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي والعمل مع الأطراف لحل النزاعات وحماية المدنيين وتقديم المساعدات العاجلة لتخفيف المعاناة الإنسانية..وأكدا أهمية الحلول المستدامة والدائمة للتهديدات الأمنية في المنطقة بما في ذلك تلك التي تشكلها الجهات الإرهابية والتنظيمات غير الرسمية كما ناقشا أهمية الاتفاقيات الإبراهيمية ودورها المستمر في تعزيز السلام والتكامل والازدهار في المنطقة.

وناقش الرئيسان الحرب في غزة وأكدا التزامهما بمواصلة العمل معًا لإنهاء الصراع داعيين إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.. كما أكدا ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشاد الرئيس بايدن بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها الإمارات في غزة، والتي كانت حاسمة في مواجهة الأزمة الإنسانية، بما في ذلك من خلال إطلاق ممر بحري لنقل المساعدات وافتتاح مستشفى ميداني في غزة ودعم إجلاء المدنيين الجرحى ومرضى السرطان.

وشدد الرئيسان على الحاجة المستمرة والعاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، وبحجم يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة بين السكان المدنيين في جميع أنحاء غزة.

ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان سلامة وأمن فرق الإغاثة الإنسانية وتوفير الوصول المستمر لهم لتقديم المساعدات اللازمة، وتهيئة الظروف المطلوبة لتسهيل استجابة إنسانية فعالة في قطاع غزة.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجهود الوساطة التي بذلتها الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، للتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بهدف المساعدة في إنهاء الحرب في غزة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وأهمية البناء على هذا الاقتراح لخلق أفق سياسية جادة للتفاوض.

وفي هذا السياق، ناقش الرئيسان أفق الوصول إلى مسار الاستقرار والتعافي من الأزمة الإنسانية الذي يؤسس للنظام والقانون، ويمهد الطريق لحوكمة مسؤولة.

وأكد الرئيسان التزامهما بحل الدولتين الذي يضمن وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافياً تعيش بجانب إسرائيل بسلام وأمن، باعتباره الحل الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية.

وشددا على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والحفاظ على الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالصراع في السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء التأثير المأساوي للعنف على الشعب السوداني والدول المجاورة.. وأعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء الملايين من الأشخاص الذين نزحوا جراء الحرب، والمئات من الآلاف الذين يعانون من المجاعة، والفظائع التي ارتكبها المتصارعون ضد السكان المدنيين.

وأكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في السودان، وشددا على موقفهما الثابت والراسخ بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، والعودة إلى العملية السياسية، والانتقال إلى الحكم المدني.

وجدد الرئيسان التزامهما المشترك بخفض التصعيد، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، ومنع السودان من أن يصبح مرة أخرى ملاذًا للشبكات الإرهابية العابرة للحدود.

وأعربا عن قلقهما المشترك إزاء خطر احتمالية ارتكاب فظائع قريبا خاصة مع استمرار القتال في دارفور.. وشددا على أن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن جميع الأفراد والجماعات الذين يرتكبون جرائم حرب يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وأكد الرئيسان أن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، وتأمين فترات هدنة إنسانية من أجل تسهيل حركة المساعدات الإنسانية داخل البلاد وعبر خطوط النزاع، وضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين، خاصة الأكثر ضعفاً.

شراكة دائمة

وأكد الرئيسان الشراكة الاستراتيجية والدفاعية الدائمة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، وتعزيز مجالات التعاون المتنامية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات.

كما ناقشا جملة من القضايا العالمية والإقليمية. وتعهدا بمواصلة البحث عن فرص جديدة لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، والدفاعية وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها؛ وتقديم رؤية قيادية عالمية بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة.

وتقوم العلاقات الثنائية والصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمسة عقود على أساس قوي من التعاون الوثيق الذي يدعم ازدهار وأمن البلدين.

ورحب الرئيسان بالتقدم الكبير الذي تحقق بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة خلال فترة رئاستيهما من خلال التعاون في بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة، بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي ومبادرة الشراكة الأمريكية - الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، وحوار السياسة الاقتصادية، وهي جميعها مبادرات من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

قضايا مشتركة

تؤكد الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين التكامل الاقتصادي المتنامي، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 40 مليار دولار سنوياً، مع تصدير الولايات المتحدة بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى دولة الإمارات.

ويتطلع الرئيسان إلى تعزيز هذا التعاون لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة اللازمة للذكاء الاصطناعي، لقيادة التحول العالمي نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة وابتكارًا.

ورحب الرئيسان بالشراكة بين"مايكروسوفت" ومجموعة "جي 42 الإماراتية " من خلال استثمار مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في أبريل/ نيسان 2024.

هذا الاستثمار يسرع تطوير الذكاء الاصطناعي المشترك لتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتقدمة إلى دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا.

كما رحبا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجو بايدن بالتحول الرقمي الجاري الذي تقوم به مايكروسوفت و"جي 42 " في كينيا، الذي سيعتمد على توفير 1 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية لتشغيل مراكز البيانات، مما يتيح نشر بنية تحتية سحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام والصناعات المنظمة بالإضافة إلى الشركات.

وعلاوة على ذلك، ستدعم هذه الشراكة تطوير النماذج اللغوية الكبيرة المحلية وإنشاء مختبر ابتكار في شرق أفريقيا. كما يؤمل أن تسفر الشراكة عن تشجيع الاستثمارات في مجالات الاتصالات الدولية والمحلية والتعاون مع حكومة كينيا لتعزيز برامج التحول الرقمي عبر شرق أفريقيا.

التقنيات المتقدمة

وتمثل هذه المبادرات بداية شراكة البلدين واستثماراتهما في النشر المسؤول للتقنيات المتقدمة والطاقة النظيفة والتقنيات الرائدة التي ستكون المحرك الذي يقود عالم مترابط.

وللارتقاء إلى مستوى هذا التحول واستغلال إمكانات التقنيات الرائدة لتحسين مستويات الرفاهية الإنسان عالميًا، رحب الرئيس بايدن و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمبادئ المشتركة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تم إقرارها اليوم ( الثلاثاء) من قبل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني.

ومن خلال تلك المبادئ المشتركة تهدف الولايات المتحدة ودولة الإمارات إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز نشر التقنيات الحساسة والناشئة بشكل آمن وموثوق، وزيادة الدعم المقدم للبحوث المشتركة بين القطاعين الخاص والعام والتبادل بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين.

وبناءً على تعاون البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة، تحتوي هذه الشراكة على ضمانات لحماية الأمن القومي لكلا البلدين وتمكين الاستثمارات الموثوقة وريادة الأعمال، وتسهيل الابتكار عبر الحدود، مع خلق فرص عمل وتيسير حماية التقنيات المتقدمة الأمريكية واحترام المبادئ الدولية وأفضل الممارسات وحقوق الإنسان.

ومضيًا نحو المستقبل، قرر الرئيسان تعزيز توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والأكاديمية ودوائر البحث والتطوير.

مرونة سلاسل التوريد

ناقش الرئيسان التقدم المحرز في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر ترابطًا وتكاملاً من خلال الالتزام بتأمين سلاسل التوريد وضمان مرونتها عبر الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي.

كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و جو بايدن التقدم المحرز في الممر الاقتصادي التاريخي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم إطلاقه في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 في نيودلهي مع قادة الهند والمملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيسان أن الممر – الذي يربط الهند بأوروبا عبر روابط بحرية وسكك حديدية من خلال الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا عبر اليونان – سيولد نموًا اقتصاديًا، ويشجع الاستثمارات الجديدة، ويزيد الكفاءة ويقلل التكاليف، ويعزز الوحدة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل، ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكّن التكامل التحولي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكد الرئيسان أن هذه الشراكة التحويلية لديها القدرة على إحداث حقبة جديدة من الاتصال الدولي لتسهيل التجارة العالمية، وتوسيع الوصول الموثوق إلى الكهرباء، وتسهيل توزيع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاتصالات.

وشدد الرئيسان على أهمية المبادرات المشتركة لتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل النفايات، وتسهيل إعادة التدوير، وتعزيز الممارسات المستدامة، مؤكدين التزامهما بالابتكار لتحقيق كفاءة الموارد والنمو المسؤول بيئيًا.

تنويع مصادر المعادن

كما جدد الرئيسان التزامهما بمواصلة جهودهما مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص لربط القارات بالمراكز التجارية وتسهيل تطوير وتصدير الطاقة النظيفة ودعم أوجه التعاون الحالية في مجالات التجارة والتصنيع وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد وربط شبكات الطاقة وخطوط الاتصالات عبر الكابلات البحرية لتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وتمكين الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة المتقدمة، وربط المجتمعات بشبكة إنترنت آمنة ومستقرة.

كما ناقشا أهمية الجهود المستمرة للتعاون في الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصلبة وسلاسل توريد المعادن الحيوية في إفريقيا والأسواق الناشئة عالميًا.. تهدف هذه الاستثمارات إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية التي تشكل مكونات أساسية للطاقة النظيفة والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك البطاريات، وتوربينات الرياح، وأشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية.

وأشاد الرئيس بايدن بالدور الرائد الإمارات العربية المتحدة في الاستثمارات الاستراتيجية عالميًا لضمان الوصول الموثوق إلى البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمناجم ومراكز اللوجستيات، من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة، وموانئ أبوظبي، وشركة "دي بي وورلد".

وتعهد الرئيسان بالبقاء على تواصل وثيق بشأن فرص الاستثمار المستقبلية والحفاظ على التعاون في الاستثمارات الاستراتيجية.

وأشار الرئيسان إلى أن اتفاقية 123 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، التي توفر إطارًا شاملاً للتعاون النووي السلمي بناءً على التزام متبادل بعدم انتشار الأسلحة النووية، تعتبر "المعيار الذهبي" لتأمين ودفع الجيل القادم من التقنيات.

شراكة لحماية الكوكب

أكد الرئيسان أهمية القيادة الأمريكية الإماراتية في مؤتمر الأطراف COP28 الذي حشد قادة العالم لاتخاذ إجراءات حيال أزمة المناخ. وقدم الرئيس بايدن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على التزامه الاستثنائي الذي كان محوريًا في النتائج الرائدة التي تحققت في مؤتمر الأطراف في دبي، ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق الإمارات.

يدرك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجو بايدن أن هذه اللحظة تمثل فرصة فريدة نحو توفير وظائف مستدامة في مجال الطاقة النظيفة، وإحياء المجتمعات، وتحسين جودة الحياة، وتزويد البنية التحتية الرقمية بالطاقة المتجددة في كلا البلدين وعلى مستوى العالم.

وفي هذا السياق، أكد الرئيسان التزامهما المشترك بحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام للبشرية من خلال القيادة الموحدة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف 29 وما بعده، مما سيسهم في تعزيز العمل المناخي وتقوية الشراكات العالمية.

وأعرب الرئيسان عن عزمهما الاستفادة من المبادرات الخلاقة بما في ذلك شراكة تسريع الطاقة النظيفة ومبادرة الابتكار الزراعي للمناخ ، وائتلاف الرواد الأوائل، ومنتدى المنتجين لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والتحالف العالمي للميثان، وتحدي إدارة الكربون، وميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز ومسرعا التحول الصناعي والتحالف العالمي للوقود الحيوي، وصندوق الثقة العالمي لتقليل حرق الغاز والميثان ؛ وتشجيع الشراكات التجارية لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، وتقليل الانبعاثات سعياً نحو الاقتصاد الصافٍي الصفري، وتحقيق الازدهار للأجيال القادمة.

وجدد الرئيسان التزامهما بالتعاون الوثيق في مجال الاستدامة والمرونة المناخية، مؤكدين التزامهما المشترك بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وشددا على أهمية تعزيز الابتكارات الزراعية والتقنيات الزراعية العمودية ركائز أساسية لضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة وأكدا استمرارية التعاون في المبادرات الإنسانية الهادفة إلى معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الهشة، من خلال تعزيز التنمية الزراعية وبناء القدرات المحلية.

وفي إطار الاعتراف بالتأثير المتزايد لتغير المناخ على الصحة العامة، أكد الرئيسان ضرورة إدراج تعزيز مرونة قطاع الصحة ضمن الاستراتيجيات الشاملة للعمل المناخي.

وهنأ الرئيس بايدن دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاحاتها العديدة خلال عامي الاستدامة (2023-2024)، بما في ذلك الإعلان الأخير عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 بالتعاون مع السنغال..مشيرا إلى الأهمية البالغة للمياه النظيفة القابلة للوصول وبأسعار معقولة للجميع وأهمية ذلك في مختلف القطاعات في التحول إلى الطاقة النظيفة، ومعالجة تغير المناخ، وأجندة التنمية المستدامة.

تسريع الطاقة النظيفة

وفي إطار مبادرة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، تعلن الولايات المتحدة ودولة الإمارات عن عدة مبادرات جديدة لمواصلة جهود الدولتين لضمان الانتقال السريع والسلس نحو الطاقة النظيفة.

وتظل الولايات المتحدة والإمارات ملتزمتين بالاستثمار معًا في أفريقيا والعمل على إنهاء فقر الطاقة في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء واليوم، تنضم شركتا "أفيري فاينانس" و"إيه إم إي إيه باور" اللتان تتخذان من الإمارات مقرا لهما ويعملان في القطاع الخاص إلى الشراكة القائمة مع "فينس" في مبادرة "باور أفريقيا" الأمريكية.

وبصفتهما شريكين استراتيجيين من القطاع الخاص،ستحظى هذه الشركات بدعم متكامل من خبراء ماليين وفنيين، بالإضافة إلى خدمات حكومية أمريكية متخصصة، بهدف تعزيز مساهمتها في تطوير قطاع الطاقة في أفريقيا.

ولتعزيز مبادرة "باور أفريقيا"، تستثمر "أفيري فاينانس" 5 مليارات دولار لتوليد 3 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وبناء 3000 كيلومتر من شبكات الكهرباء، وتوصيل 500 ألف منزل وشركة ، وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 90 مليون طن.

وقد انضمت "إيه إم إي إيه باور" إلى مبادرة باور أفريقيا، مستهدفة 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030 باستثمارات 5 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مبادرة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، أعلنت "أدنوك" عن استحواذها على حصة بنسبة 35% في منشأة إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون المقترحة من قبل "إكسون موبيل" في مدينة بايتاون، تكساس. تهدف هذه المنشأة إلى إنتاج حوالي 900,000 طن من الأمونيا منخفضة الكربون سنويًا، مما يسهم في الانتقال إلى الوقود الأنظف في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

كما استثمرت شركة "بلينث إنرجي"، وهي صندوق حكومي في أبوظبي يركز على تكنولوجيا الاندماج وسلاسل التوريد، في شركة "زاب إنرجي" الأمريكية، التي تخطط لبناء طاقة اندماجية نووية تجارية قابلة للتطوير.

سيساعد هذا الاستثمار في تمويل تطوير تقنية الاندماج النووي التجاري ذات الصيغة الصغيرة التي تطورها "زاب إنرجي".

وتشارك "زاب إنرجي" في برنامج تطوير الاندماج القائم على الإنجازات الذي تديره وزارة الطاقة الأمريكية، وستتلقى تمويلاً من وزارة الطاقة بناءً على تحقيق مراحل تطوير لدعم تصميم محطة طاقة اندماجية.

وأخيراً، وانسجاماً مع التزام الدولتين بالتعهد العالمي بشأن الميثان، والذي يضم أكثر من 155 دولة، تسعى الولايات المتحدة والإمارات بشكل متسارع إلى خفض انبعاثات الميثان على أراضيهما كما تتعاونان على دعم جهود الدول الأخرى في هذا الصدد، من خلال تعزيز المشاريع المتعلقة بخفض الميثان، وتطوير معايير ولوائح صارمة، ومعالجة الانبعاثات المفاجئة الكبيرة للميثان، وتوفير التمويل اللازم لدعم هذه الجهود وتهدف الدولتان إلى حث باقي الدول على الانضمام إليهما في هذا المسعى العالمي.

شركاء في استكشاف الفضاء

بصفتهما من الدول المؤسسة لاتفاقيات أرتميس، أكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس بايدن على التعاون الرائد بين الولايات المتحدة والإمارات في مجال الفضاء ومستقبل استكشاف البشر للفضاء، واهتمامهما المشترك بتعميق فهمهما المشترك للفضاء الكوني.

وأشار الرئيسان إلى دور هذه الشراكة في الإطلاق التاريخي لأول مسبار عربي إلى المريخ، "مسبار الأمل" في عام 2021، وما نتج عنه من تعاون علمي عالمي مستمر ومساهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ.

وتتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية في مهمات الفضاء العميقة من خلال إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن " مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات "، وهي أول مهمة متعددة الكويكبات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري ، بالشراكة مع مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو بولدر.

وأشار الرئيسان إلى اتفاقية مركز محمد بن راشد للفضاء في شهر ينايرعام 2024 مع وكالة ناسا، التي بموجبها سيقوم المركز بتوفير غرفة معادلة الضغط لمحطة الفضاء القمرية "غيتواي" وهي أول محطة فضائية للبشرية تدور حول القمر بدعم من بعثات " ناسا "لاستكشاف القمر على المدى الطويل ضمن "برنامج أرتميس".

وستسمح هذه الغرفة بنقل الطاقم والمعدات من وإلى البيئة القابلة للسكن داخل وحدات "غيتواي" المضغوطة إلى فراغ الفضاء.. كما ستمكن هذه الاتفاقية أول رائد فضاء إماراتي من الطيران إلى "غيتواي" لاستكشاف القمر بشكل مشترك.

يأتي هذا التعاون استكمالا للشراكة السابقة بين ناسا وولة الإمارات في مجال رحلات الفضاء البشرية ففي عام 2019، أصبح هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يسافر إلى الفضاء خلال زيارة إلى محطة الفضاء الدولية ، حيث عمل مع وكالة ناسا لإجراء تجارب علمية.

وفي عام 2023، انطلق رائد الفضاء الإماراتي الثاني، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في الأبحاث العلمية داخل المختبر العائم لتعزيز المعرفة البشرية وتحسين الحياة على الأرض.

ورحب القادة بمواصلة تدريب رواد الفضاء، بما في ذلك تدريب مرشحين إماراتيين اثنين في مركز جونسون للفضاء، فضلاً عن العمل المستمر على أبحاث المريخ والدراسات العلمية لدعم أهداف الاستكشاف المشتركة.

وانسجاما مع طموح البشرية في مجال استكشاف الفضاء، جدد الرئيسان التزامهما بمبادئ اتفاقيات أرتميس لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، وإطلاق حقبة جديدة من الاستكشافات، والالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي، بما في ذلك شرط ألا تضع الدول في مدار حول الأرض أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي أسلحة أخرى للدمار الشامل.

الشراكة في الفضاء السيبراني

وشدد الرئيسان على أن الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني أمر حيوي لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجددا التزامهما المشترك بضمان شبكة إنترنت عالمية، مفتوحة، آمنة، وموثوقة، قائمة على مبادئ التعاون الدولي وحوكمة الإنترنت متعددة الأصحاب المصلحة.

وأكد الرئيسان التزامهما بتعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، ومواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأشارا إلى أن مساهمات الإمارات الكبيرة في المبادرة الدولية لمكافحة برامج الفدية الالكترونية تعكس قوة تعاون البلدين.

كما أكدا توافق الرؤى والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار في الفضاء السيبراني، وذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز المعايير الطوعية للسلوك المسؤول للدولة في أوقات السلم، وتطوير وتنفيذ مبادرات بناء الثقة بين الدول.

التطلع إلى المستقبل

الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة هما دولتان رائدتان في مجال ريادة الأعمال، يملكان رؤية مشتركة نحو المستقبل.

تطلعات الدولتين متجذرة في عزم مشترك على مواصلة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتواصل الدولتان تعزيز العنصر الأساسي في شراكتهما وهي الروابط الطويلة الأمد بين شعوبيهما هذه الروابط بين البلدين تقود التقدم وتوسيع الآفاق، بدءًا من تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي، والتعاون الدفاعي، واستكشاف الفضاء، والتنسيق المستمر في مجالات العلوم والتعليم والثقافة ذات الأولوية.

تمثل هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة أساسًا جديدًا لتعاون البلدين لعدة عقود قادمة.