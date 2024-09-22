شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. انفجار لغم أرضي يستهدف مجموعة من الدبلوماسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون باكستانيون استهداف مجموعة من الدبلوماسيين الذين كانوا يسافرون في شمال غربى باكستان بعبوة ناسفة جرى تفجيرها عن بًعد، ما أسفر عن مقتل شرطي كان يرافق المجموعة.

وقع الحادث في منطقة سوات بإقليم خيبر بختونخوا، وسط تصاعد في الهجمات المسلحة في البلاد.

وأصيب 4 أشخاص في الانفجار، لكن "جميع أعضاء السلك الدبلوماسي عادوا بسلام إلى إسلام آباد"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

عبوة ناسفة بدائية الصنع

وأفادت شرطة المنطقة لوسائل الإعلام بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع جرى تفجيرها عن بُعد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



كان الدبلوماسيون يسافرون للمشاركة في قمة نظمتها غرفة التجارة والصناعة لتعزيز السياحة والحرف اليدوية والأحجار الكريمة، وكان دبلوماسيون من روسيا وفيتنام وكازاخستان وإندونيسيا وإثيوبيا وإيران وتركمانستان وزيمبابوي وطاجيكستان والبرتغال والبوسنة ورواندا، جزءًا من المجموعة.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس آصف علي زرداري الهجوم، وأثنى على الشرطي القتيل.

بيان السفارة الروسية

وأفادت السفارة الروسية في إسلام آباد عبر قناتها على "تليجرام"، اليوم الأحد، بأن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



ووفقًا للسفارة، شارك رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية، ضمن وفد من سفراء عدد من الدول في باكستان، اليوم الأحد، في منتدى تطوير السياحة في وادي سوات بإقليم خيبر بختونخوا.ونوهت السفارة إلى أن المنتدى نظمته منظمة التعاون الإسلامي، وغرفة التجارة والصناعة في إسلام أباد.