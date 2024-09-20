الجيش الاسرائيلي اعلن تنفيذ غارة دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن المتحدث باسم الجيس الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن "الجيش شن غارة دقيقة في منطقة بيروت". ولفت الى انه "في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية، تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

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