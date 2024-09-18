شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي من احتمال نقل مواد نووية من كوريا الشمالية إلى أماكن أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثارت التفاصيل الجديدة عن نشاط بناء القنابل النووية في كوريا الشمالية مخاوف من أن الزعيم الأعلى للبلاد، كيم جونج أون، قد يزود الدول التي تسعى إلى الحصول على برامج أسلحة غير مشروعة بمواد نووية.

وبدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرها العام السنوي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين، بعد أيام من كشف بيونج يانج عن صور لمصنع، حيث يمكن فصل نظائر اليورانيوم لتزويد الأسلحة النووية بالوقود، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. تخصيب مواد كبيرة ويوحي حجم المنشأة بأن كوريا الشمالية ربما تعمل على تخصيب مواد بأحجام تتجاوز ما تحتاجه لأمنها الخاص.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، في مقابلة "نشعر بالقلق إزاء احتمالية نقل المواد إلى أماكن أخرى".

وأضاف تورك أن القدرات الجديدة "المقلقة للغاية" لكوريا الشمالية كانت محور التركيز الرئيسي للاجتماعات التي جرت خلال الأسبوع الحالي في العاصمة النمساوية.