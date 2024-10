شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 228 مليون دولار.. أمريكا توافق على بيع معدات عسكرية إلى تايوان والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل الصفقة

الدمام - شريف احمد - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع سلع وخدمات عسكرية بقيمة نحو 228 مليون دولار أمريكي إلى تايوان، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين، ونقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي. إن. إيه)، يوم الثلاثاء.وبحسب بيان صحفي صادر عن "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن وزارة الخارجية "اتخذت قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية أجنبية محتملة" إلى مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة، من أجل "إعادة وإصلاح وإعادة شحن، قطع الغيار والمعدات ذات الصلة".وبحسب ما ورد في البيان، فقد طلبت تايوان صفقة تشمل "إعادة وإصلاح وإعادة شحن قطع غيار سرية وغير سرية للطائرات والمعدات ذات الصلة، وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاولين، وغيرها من العناصر ذات الصلة بالدعم اللوجستي ودعم البرامج". للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وجاء في البيان: "تتوافق الصفقة مع القانون والسياسة الأمريكية، كما ورد في القانون العام رقم 96 - 8"، في إشارة إلى قانون العلاقات مع تايوان.