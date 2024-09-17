بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا برئاسة ميقاتي

بدأت قبل دقائق جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء: سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والمهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهوربة انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
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