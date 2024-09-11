الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار فجرًا

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة أعلى من معدّلاتها"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأربعاء غائم جزئيًّا، مع ضباب محلّي على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبليّة، وتبقى دون تعديل يُذكر على السّاحل وفي الدّاخل، مع فرص لتساقط أمطار فجرًا على المرتفعات الشّماليّة".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس قليل الغيوم، مع انخفاض بدرجات الحرارة في الدّاخل ودون تعديل يُذكر على السّاحل وفوق الجبال، كما تنخفض نسبة الرّطوبة ممّا يخفّف الشّعور بالحر".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الجمعة غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال، وتنشط الرّياح ويتكوّن الضّباب فوق الجبال".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم، مع تراجع بسيط في درجات الحرارة الّتي تصبح ضمن معدّلاتها، مع انخفاض في نسبة الرّطوبة على السّاحل".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 15 و25 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80% على السّاحل وتصل إلى حدود 100% على المرتفعات المتوسّطة اعتبارًا من المساء، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".