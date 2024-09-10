شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الصحفيين: اليابان نموذج لدور الصحافة المطبوعة فى بناء الدول والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية بالنقابة على التميز الذى تشهده العلاقات المصرية اليبابنة، فى المجالات كافة.

وأعرب فى كلمته التى ألقاها أثناء زيارة السفير اليابانى بالقاهرة "أوكا هيروشى" لنقابة الصحفيين بتنظيم من لجنة الشئون الخارجية بها إلى تقديره لسفير دولة اليابان، ليس فقط لكونها الزيارة الأولى له للنقابة، ولكن أيضًا تقديرًا لدولته وشعبه الذى يعى ويقدر دور الصحافة خاصة المطبوعة حتى الآن حتى أن صحيفة يابانية واحدة، وهى صحيفة أساهى يبلغ عدد النسخ المتداولة منها حوالى 11مليون نسخة يوميا، لتصبح ثانى أكثر الصحف انتشارا فى العالم، تحمل الجنسية اليابانية، وهو مايعكس دور الصحافة العظيم فى بناء واستمرار تفوق دولة اليابان وشعبها وإيمانهما بدور الصحافة فى بناء مستقبل وتطور الدول، وهى الرسالة التى تسعى إليها دائما وابدًا نقابة الصحفيين على مدار تاريخها.

وأضاف الزناتى : "أنه ومثل إيمانها بأهمية دورها الصحفى والمهنى، فإن نقابة الصحفيين المصرية لها دور تنويرى تسعى دائمًا للقيام به، ولاتتخلى عنه، مثل عدم تخليها عن قيم التعاون والمحبة والسلام بين مصر والشعوب الأخرى، خاصة الأصدقاء منها وفى مقدمتها دولة اليابان لذا كان استضافتها اليوم لهذا العرض الحصرى لرائد الفن التقليدى المسرحى اليابانى الهزلى " تاى ايتشرو نومورا " الذى يقوم بزيارة خاصة للقاهرة لتقديم العرض، بالتعاون مع جمعية خريجى أقسام اللغة اليابانية بالجامعات المصرية، وهو مايعكس هذا الاهتمام لنشر الثقافات بين الدول التى لاتسعى إلا للسلام بين الدول وليس العكس".