الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم توصف هؤلاء بالثعابين!

بيروت - سعد محمود - بطريقة ساخرة، ردت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على مهاجميها والمتربصين بها عبر السوشيال ميديا، الذين يحرضون اللجان الإلكترونية لكتابة تعليقات مسيئة عنها.

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نشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، استخدمت فيه أسلوباً ساخراً للرد على منتقديها، وظهرت خلال بث مباشر أثناء جلسة مكياج، حيث قدمت مشهداً تمثيلياً يجسد شخصاً يوجه أوامر بشراء حسابات وهمية لمهاجمتها، مستخدمة عنوان “تس تس”، في إشارة ساخرة إلى أصوات “الثعابين”.

وقالت بسخرية: “ألو تس تس، اشتريلي 5 آلاف حساب مزيف وابعتلي ياهن عند نادين نجيم، بدي ياهن يكتبوا عنها بشعه ومتسلقة وفاشلة”.

وخاطبت متابعيها مازحةً: “حضروا أنفسكم جيداً وراقبوا كل حساباتها، ما تخلوا فيها ولا كلمة”.