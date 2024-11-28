شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 28 نوفمبر: نجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخجل وعدم القدرة على الاندماج مع الآخرين بسهولة مثل باقى الأشخاص، أهم الصفات التى يلاحظها الناس عند معرفتهم للوهلة الأولى، لكن عند التعرف عليهم يجدون شخصيات مختلفة تعشق الجدل والتحدث مع الآخرين، شخصيات عاطفية وتهتم بمشاعر الآخرين، هم مواليد برج الميزان.

برج الميزان فى حظك اليوم 28 نوفمبر

مولود برج الميزان فنان بطبعه يحب الموسيقى والقراءة والابتكار حالم حساس المشاعر، شخص رومانسى، يكره الكذب والخيانة، يحب العائلة والعيش وسطها.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان أنور وجدى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.



انور وجدى

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تجنب مولود برج الميزان إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار، والتفكير ملياً فى مستقبلك المهنى بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحاول أن ترضى الحبيب بكل الطرق والوسائل لكنه لا يستجيب، تجنب مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التى تراها فيه.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

نصيحة إلى مواليد برج الميزان، لا جدال ولا نقاش فى أن الرياضة تخلّص من الكثير من الآلام والأمراض.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

نجاح كبير فى المحيط العملى فأنت إنسان مثابر ونشيط، عائلتك تطلب منك نفس الاهتمام، فقد حان وقت الحصول على إجازة تقضيها مع أفراد أسرتك.